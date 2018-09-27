Малолетний преступник из Уральска пытался угнать четвертое авто

Автовладелец сумел предотвратить угон и оттаскал мальчика за уши.

Николай Керцман из Уральска сейчас переведен на домашнее обучение. Педагоги из СОШ №26 приходят на дом к мальчику. Занятия проводятся пять раз в неделю. По мнению родителей, обучение в таком формате может проходить в течение всего учебного года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Бабушка Николая рассказала, что после трех угонов мальчик вновь сел за руль машины. Но водитель автомобиля, который оставил его открытым, смог предотвратить угон.

- Это произошло еще летом. Коля шел вместе с другом. Хорошо, что водитель вовремя заметил. Он его оттаскал за уши. Мальчик очень гиперактивный. Он не может сидеть на месте. Я ему таблетки успокоительные даю. Ущерб водителям разбитых машин мы частично выплатили, - рассказала бабушка мальчика Валентина Керцман.

В школе №26 считают, что причиной произошедшего мог стать разлад в семье. Папа Николая и его мама сейчас не живут вместе. Из-за этого мальчик был летом предоставлен самому себе.

- Николай Керцман по решению психолого-медико-педагогической комиссии переведен на индивидуальное домашнее обучение. У него обнаружены поведенческие нарушения. С ним по месту жительства работают психолог, логопед и учителя. Он живет по-прежнему с отцом, дедушкой и бабушкой. К нему прикреплен педагог-наставник, который живет неподалеку, - рассказала директор СОШ №26 Гибадат Урынгалиева.

Напомним, 8-летний Коля за одну неделю августа 2018 года угнал сразу три автомобиля, причинив владельцам авто ущерб на 1 млн 400 тысяч тенге. В акимате Уральска состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором Коля пообещал больше не угонять машины.

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