Жителя Астаны задержали за отстрел лебедей в СКО

Свой поступок мужчина объясняет охотничьим азартом.

В городе Мамлютка участковым инспектором полиции выявлен факт незаконной охоты на лебедей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

"При объезде райцентра участковый инспектор полиции майор полиции Александр Рогачев со стороны окраины райцентра услышал ружейные выстрелы. После сообщения о данном факте в дежурную часть РОВД, на всех выездах из райцентра немедленно были выставлены патрули. Тем временем участковым инспектором полиции был остановлен водитель автомашины Nissan — житель города Астана, 1987 года рождения. В салоне авто находилось охотничье ружье", — сообщили в полиции.

Со слов начальника ОВД Мамлютского района майора полиции Серика Альжанова, выяснилось, что накануне житель столицы приехал в Мамлютку в гости к другу. Ранним утром он заприметил на озере близ городка лебедей и решил по ним пострелять. В результате было отстрелено три особи лебедя-шипуна. Свой поступок мужчина объясняет охотничьим азартом.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Незаконная охота".

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