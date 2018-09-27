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Хамитов высказался о первом поражении Головкина

Это лучше, чем побеждать непонятных оппонентов.

Фото : Prosports.kz27 сентября 2018, 20:50

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) 15 сентября в Лас-Вегасе потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере, уступив судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО).

Своим мнением об этом поединке со Sports.kz поделился известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов.

— Это был настоящий бой двух равных соперников. В таких поединках нет проигравших. Такой бой лучше, чем побеждать непонятных оппонентов, а что касается результата, то я ожидал этого. Я знал, что победит «Канело», но все равно был расстроен, — рассказал спортсмен, известный в бойцовском мире как «Найман».

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