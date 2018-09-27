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В Туркестане состоялся областной слет волонтерского клуба школ "Адал Ұрпақ"

В слете приняли участие руководители региональных учебных заведений и более 800 добровольцев школьных клубов "Адал Ұрпақ" со всех 16 районов Туркестанской области.

Фото : Пресс-служба аппарата акима ЮКО27 сентября 2018, 20:59

Сегодня в Туркестане состоялся областной слет волонтерского клуба "Адал Ұрпақ", организованный Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Туркестанской области совместно с областным управлением образования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В слете приняли участие руководители региональных учебных заведений и более 800 добровольцев школьных клубов "Адал Ұрпақ" со всех 16 районов Туркестанской области. Цель мероприятия - формирование антикоррупционной культуры среди молодого поколения на основе универсальных моральных и национальных ценностей.

Выступая на встрече глава Департамента Г.Турсунбаев отметил, что каждый гражданин Казахстана и каждая семья должна понимать, что борьба с коррупцией - это вопрос всего общества, каждого гражданина, а главное место в формировании лояльности к ребенку принадлежит семье и образованию. Поэтому каждый родитель, каждый учитель должен быть достойным примером для детей и помогать им выбирать истинные достойные качества.

Наряду с этим, во время мероприятия с участием учеников волонтеров из 16-ти районных школ "Әділ Ұрпақ" были организованы флешмоб, выставка ремесел, парад, различные конкурсы, по итогам которых победителями были вручены подарки и благодарственные письма.


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