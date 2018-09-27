Специалисты выясняют отношение казахстанцев к волкам

Результаты помогут выявить конфликтные территории, а также регионы, где численность волка стремительно сокращается из-за неумеренной охоты.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) продолжает работу по изучению волка. В этом году АСБК проводит опрос среди охотпользователей и местных жителей Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ассоциации.

В ходе анкетирования АСБК намерена выяснить:

каково отношение жителей разных социальных групп к волку в целом, и что на это влияет (уровень осведомленности, личный опыт встречи с волками, общее отношение к природе и животному миру и т.п.);

как местные жители оценивают численность волка и ее динамику в своем регионе за последние годы;

какой ущерб наносится животноводству (централизованный сбор таких данных в республике не ведется).

Результаты помогут выявить конфликтные территории, а также регионы, где численность волка стремительно сокращается из-за неумеренной охоты. В будущем это позволит отладить механизмы регулирования численности волка на равнинных территориях Казахстана.

Опросы проводятся специалистами АСБК через клубы, филиалы, а также в рамках информационных кампаний среди сельского населения проживающих вблизи мест обитания сайги. Для повышения объективности результатов опрос проводится анонимно.

На сегодняшний день АСБК распространили около 800 анкет. Жители городов Казахстана также смогут принять участие в опросе, вскоре анкеты будут размещены в интернете для всех желающих.

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