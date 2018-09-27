После смерти студента КазНУ в Казахстане проверят все общежития

В первую очередь в Министерстве образования хотят выяснить, как в общежитие смогли пронести запрещенное вещество.

В Казахстане могут пересмотреть правила проживания в студенческих общежитиях. Поводом послужил недавний факт в Казахском национальном университете. В его общежитии скончался 19-летний Нурдос Айтпаев. По словам родственников, погибший и его однокурсник отравились курительной смесью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В Министерстве образования уже заинтересовались этим случаем. В первую очередь выяснят, как в общежитие смогли пронести запрещенное вещество. Эти вопросы, естественно, адресуют руководству КазНУ. Обсудить их уже в ближайшее время планируют и с администрацией других вузов страны.

- Видите, учебный процесс только начался, процесс заселения, процесс размещения, то есть очень много организационных вопросов. Буквально после этого случая мы обсуждали этот вопрос у себя в министерстве и сейчас будем проводить работу с соответствующими проректорами, которые курируют вопросы воспитания и организации процесса проживания, условий проживания, порядка, - говорит вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

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