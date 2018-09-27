Житель Петропавловска случайно узнал, что его лишили гражданства

Что это за ошибка, никто понять не может, в том числе и сами полицейские.

Житель Петропавловска Михаил Дурягин случайно узнал, что его лишили гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Житель Петропавловска неожиданно для себя узнал, что 6 лет назад его лишили казахстанского гражданства. Но выяснилось все только в этом году, когда работодателю стали возвращаться пенсионные отчисления Михаила Дурягина.

Сам житель Петропавловска утверждает, что у него и в мыслях не было покидать родину. А в результате потерял работу, не имеет средств к существованию и вообще какого-либо статуса.

"4 января 2012 года я утратил гражданство Казахстана в связи с приобретением российского гражданства", – рассказал Дурягин.

Он заявляет, что никогда не жил в России и не обращался ни в какие органы РФ за получением гражданства – ни письменно, ни устно.

"В настоящее время у меня нет средств для проживания. Я попытался продать машину, которая имеется у меня в собственности, но так как у меня нет удостоверения личности, я ничего сделать не смог", – говорит житель Петропавловска.

Михаил даже не смог сесть в поезд до Астаны, хотя имелся билет, купленный по ксерокопии удостоверения. В итоге в российское консульство за 500 километров он поехал на такси. Российская сторона выдала справку, что гражданство этой страны Дурягин никогда не имел. Вот и в миграционной полиции РК сообщили, что Дурягина лишили казахстанского не из-за российского гражданства, а за нелегальное проживание в соседнем государстве.

"Получается, что он проживал на территории Российской Федерации более трех лет, не став при этом на консульский учет, на основании чего было вынесено заключение об утрате гражданства Республики Казахстан", – отметила исполняющая обязанности начальника управления миграционной службы ДВД СКО Бибигуль Абдульманова.

Что это за ошибка, никто понять не может, в том числе и сами полицейские. Дурягин же упорно продолжает утверждать, что никогда в России не проживал. Туда уже отправили уточняющий запрос, но ответа пока нет.

Сейчас Михаил Дурягин, опасаясь экстрадиции, прячется на даче. И уже начал готовиться к зиме.

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