После изнасилования и убийства девочки наказали полицейских

Участковый поселка был освобожден от должности после резонансного преступления, а его руководители наказаны.

Резонансный случай в маленьком поселке заставил полицию сделать выводы, сообщил начальник ДВД Кызылординской области Кайрат Мухитов, передает Sputnik Казахстан.

В середине июля в Кызылординской области в поселке Шалкия Жанакорганского района была изнасилована и убита 13-летняя школьница. По подозрению в совершении преступления арестован ее односельчанин.

Мужчина в возрасте 31-го года был задержан по горячим следам. Накануне стало известно, что задержанный дал признательные показания и находится под арестом.

Как оказалось, мужчина, приехавший в поселок Шалкия к матери, проживающей там, изнасиловал и убил, размозжив шлакоблоком голову, школьницу, жившую по соседству. Девочка жила в полузаброшенной пятиэтажке с матерью, и та была на работе, когда преступник совершил злодеяние прямо в этой пятиэтажке, затащив ребенка на пустующий верхний этаж.

Вскоре после того, как предполагаемого преступника задержали, жители Шалкии потребовали от членов его семьи уехать из поселка, аргументируя это тем, что не хотят больше с ними проживать в одном населенном пункте. А далее полицейские провели в Шалкие "рейд по оздоровлению криминогенной обстановки". Было проверено 689 домов поселка, составлены точные списки проживающих в них людей. С населением проведена беседа по профилактике преступлений и безопасности.

Кстати, в поселке в ходе рейда обнаружили девять мигрантов из России, Армении и Узбекистана. Четверых из них выдворили из страны.

"Выводы из сложившейся после преступления ситуации в Шалкие сделаны, — рассказал Кайрат Мухитов. – Проведено служебное расследование. Участковый поселка освобожден от занимаемой должности. Его руководители наказаны".

Вместе с тем, профилактическая работа, по словам Мухитова, усилена.

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