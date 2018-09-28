Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали после ДТП в Алматы

Удар пришелся точно в водительское сиденье праворульного автомобиля.

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Толе би и Яссауи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, автомобиль Toyota Caldina двигался по Толе би на запад. Водитель включил поворот и свернул на улицу Яссауи. Справа от него, также поворачивала машина, перекрывшая обзор, поэтому водитель не заметил движущийся по Толе би в восточном направлении автомобиль Honda Odyssey.

Когда машина отъехала, водитель Honda увидев перед собой Toyota затормозил, но лишком поздно и машины столкнулись.

От страшного таранного удара Toyota выбросило на угол перекрестка, где она снесла светофор и остановилась только на тротуаре, чудом не зацепив пешеходов.

Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая, его пассажирка отделалась переломами пальцев на руке.

Водитель Honda был пристегнут, сработали подушки безопасности, и он отделался легкими ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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