Родители в Актау взвесили школьные портфели детей

Чтобы показать, какие тяжести приходится носить ученикам, на контрольное взвешивание родители пригласили чиновников и депутатов.

В Актау родители школьников сегодня демонстративно взвешивали портфели. Взрослые возмущены тем, что вес рюкзака в несколько раз превышает норму, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Чтобы показать, какие тяжести приходится носить ученикам, на контрольное взвешивание родители пригласили чиновников и депутатов.

У пятиклассницы Аружан каждый день минимум по шесть уроков. Рюкзак, который ученица носит с собой в школу, по словам ее мамы, весит от 5 до 7 килограммов. Это почти треть веса самой школьницы и вдвое больше прописанной в санитарных правилах нормы.

"Ребенок ходит в школу пешком, из одного микрорайона в другой микрорайон. Получается, он в течение шести часов носит с собой 7 килограммов. Во-первых, это нагрузка на несформировавшийся скелет развивающегося ребенка, во-вторых, здесь сжимаются все сосудистые нервные пучки, то есть верхний плечевой пояс несет огромную нагрузку", - возмущается Галия Батхолдина.

В Казахстане сегодня 45 тысяч школьников страдают искривлением позвоночника. В Мангистауской области только за последний год число больных сколиозом детей увеличилось втрое. Нередко это заболевание происходит из-за неправильного расположения учащихся за партами, а также перегруженных портфелей. Медики уверяют, если вес рюкзака составляет более 10% от веса тела ребенка, то уже через полгода у него может появиться плоскостопие или сколиоз. Чтобы наглядно показать представителям городского отдела образования всю тяжесть проблемы, мамы и папы решили при чиновниках взвесить рюкзаки. Оказалось, нормам не соответствует вес ни самого рюкзака, ни его содержимого. Так один учебник в младших классах не должен превышать 300 граммов, а книга пятиклассника – 400. Полкило могут весить книги для старших классов, ну и 600 граммов – учебники выпускников. Сегодня контрольные замеры почти все учебники провалили.

"Задавали аналогичный вопрос в прошлом году на блоге министра образования, где было сказано, что для пятого класса норма веса школьного рюкзака 2-2,5 килограмма. Вот для интереса давайте замерим... Ну да, вот 4,5 без учета того, что там нет физкультурной формы", – говорит жительница Актау Айгуль Сатыбалдиева.

Министр образования предлагал установить в школах специальные шкафчики, где ученики могли бы хранить школьные принадлежности. Но решить этот вопрос в регионе оказалось непросто: многие школы в Актау, к примеру, перегружены почти вдвое, поэтому в кабинетах совсем нет лишних мест, а в коридорах это запрещено правилами пожарной безопасности.

"Сегодня мы обсуждали возможность вариантов установления интерактивной доски в школах, что позволит, так сказать, нашим детям обучаться по тем же предметам. Имея эти книги, они будут дома заниматься, а приходить в школу уже на интерактивной доске", – предложил депутат маслихата Мангистауской области Аббат Урисбаев.

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