В Алматы сгорел автомобиль Nexia

Пострадавших нет.

В Алматы сгорел автомобиль Daewoo Nexia, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Загорелась машина на улице Жансугурова ниже поворота в сторону мкр Кулагер.

Как это произошло - пока неизвестно. Пострадавших нет.

Судя по видео опубликованном в Instagram-паблике kris_p_almaty, когда-то машина была красного цвета, а пожар начал распространяться из под капота.

Рядом лежит пустой огнетушитель, видимо хозяин пытался потушить машину своими силами, но безуспешно.

Причины возгорания, по словам пожарных, выясняются.

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