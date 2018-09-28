В Алматы сгорел автомобиль Nexia
Пострадавших нет.
Фото : zakon.kz28 сентября 2018, 01:28
В Алматы сгорел автомобиль Daewoo Nexia, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Загорелась машина на улице Жансугурова ниже поворота в сторону мкр Кулагер.
Как это произошло - пока неизвестно. Пострадавших нет.
Судя по видео опубликованном в Instagram-паблике kris_p_almaty, когда-то машина была красного цвета, а пожар начал распространяться из под капота.
Рядом лежит пустой огнетушитель, видимо хозяин пытался потушить машину своими силами, но безуспешно.
Причины возгорания, по словам пожарных, выясняются.
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