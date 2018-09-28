Часть функций правительства США могут передать искусственному интеллекту
Пока нет никаких гарантий, что акт получит одобрение от президента.
Фото : DATA.ua28 сентября 2018, 01:54
Группа сенаторов из США представила подготовленный ими "Акт об Использовании Искусственного Интеллекта в Правительстве", сообщает gmbox.ru.
"Соединенные Штаты не смогут оставаться на передовой в исследовании искусственного интеллекта, если наше правительство не начнет само пользоваться всеми плюсами данной технологии" - рассказывают о своем акте его создатели.
"В то время, как андроид C3PO все еще остается фантастикой в наши дни, искусственный интеллект уже давно перестал ей быть. Данный акт даст федеральному правительству ресурсы, которые потребуется ему для найма необходимых экспертов, проведение нужных исследований и работу с федеральными агентствами для последующего эффективного и полезного использования технологий искусственного интеллекта" - говорит сенатор Гарднер, один из создателей акта.
Пока нет никаких гарантий, что акт получит одобрение от президента, однако ряд крупных корпораций уже предложили свои руки помощи в том, чтобы помочь правительству разобраться, как они могут воспользоваться всеми благами современных технологий. Среди этих компаний числятся Intel, Microsoft и торговая группа "Интернет-ассоциация", состоящая из Amazon, Facebook и Google.
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