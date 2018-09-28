Промоутер Головкина назвал самого желаемого оппонента GGG

Геннадий Головкин был чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и IBO.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер озвучил в интервью журналисту Yahoo! Sports Крису Мэнниксу имя самого желаемого оппонента GGG, если не брать в расчет мексиканца Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

"Интересно, что Леффлер говорит, что самый привлекательный «не-„Канело“ соперник Головкина — это Риота Мурата из Top Rank, средневес, который чрезвычайно популярен в Японии", — написал Мэнникс в твиттере.

Ранее промоутер «регулярного» чемпиона мира по версии WBA Риоты Мураты (14-1, 11 КО) Боб Арум уже говорил, что хотел бы привезти Головкина в Японию в следующем году и устроить им бой на арене Tokyo Dome в Токио.

Напомним, Геннадий Головкин был чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и IBO, однако лишился своих титулов в этом году: первый пояс у него отобрали за отказ от обязательной защиты, а три других он потерял после поражения от «Канело» в рематче.





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