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Хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с нападающим Дастином Бойдом

Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

Фото : hcbarys.kz28 сентября 2018, 06:51

ХК "Барыс" официально объявил о подписании контракта с нападающим Дастином Бойдом, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне Бойд выступал за московское "Динамо", набрав 19 очков в 48 играх. После 5 матчей текущего регулярного чемпионата московский клуб расторг контракт с Бойдом.

С 2011 по 2017 годы хоккеист защищал цвета астанинского "Барыса". Всего в КХЛ на его счету 385 игр и 256 (119+137) очков.

Кроме того, Бойд регулярно вызывается в сборную Казахстана.


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