Убийство полицейского в Алматы: появились новые подробности

Азамат Беристемов выстрелил в коллегу из табельного оружия. Как рассказали в МВД, конфликт был почте ревности.

Отца стрелявшего полицейского так же убил сослуживец, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Застреливший коллегу и родственника Азамат Беристемов, в прошлом году таким же образом лишился отца: сотрудника полиции тоже застрелил подчиненный.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется служебное расследование.

В Алматы 29-летний сотрудник МПС Азамат Беристемов из табельного оружия застрелил коллегу и, как выяснится позже, своего зятя. Погибшему Сабиту Бегланулы было 28. В Центральную городскую клиническую больницу пострадавшего доставили 26 сентября около 18.00. Врачи до последнего боролись за жизнь молодого человека, но пулевое ранение в висок оказалось смертельным. Медики от комментариев воздержались, сославшись на запрет родственников погибшего полицейского.

Сам инцидент произошёл на территории местной полицейской службы. Известно, что лейтенант Азамат Беристемов выстрелил в коллегу из табельного оружия. Как рассказали в МВД, конфликт был почте ревности.

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