Президент Кыргызстана полетел в США на обычном самолете
Кыргызстанцы сфотографировались с ним.
Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев28 сентября 2018, 07:42
Президент Сооронбай Жээнбеков удивил тем, что летал в Нью-Йорк и обратно обычным рейсом, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Кыргызстанцы сфотографировались с ним.
Глава государства принял участие в общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступил с заявлением.
Политолог Темирлан Сарлыкбек уулу сделал селфи с президентом на борту самолета и отметил, что тот удивил всех своей простотой.
"Он рассказывал про эпос "Манас", исторических героев и события, а также сообщил о начале нового большого проекта", — написал Сарлыкбек уулу.
Пять часов назад президент Национального общества Красного Полумесяца КР Азамат Баялинов тоже опубликовал селфи с Жээнбековым и сообщил, что лайнер уже сел в Бишкеке.
"Были вопросы, как наш президент летел в Ню-Йорк и обратно. А вот просто — обычным рейсом. Молодец!" — отметил Баялинов.
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