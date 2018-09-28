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Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями в свой адрес

По его словам, он всегда был честен по отношению к инвесторам.

Фото : Gene Blevins / ZUMA / ТАСС28 сентября 2018, 08:01

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал открытие против него дела Комиссией по ценным бумагам и биржам США, пишет РБК.

По его словам, он всегда был честен по отношению к инвесторам.

В интервью телеканалу CNBC Маск назвал "несправедливыми" обвинения Комиссии по ценным бумагам в том, что он вводил в заблуждение акционеров. Глава Tesla заявил, что его опечалило решение открыть против него дело в федеральном суде Манхэттена.

"Я всегда все делал в интересах правды, открытости и ради инвесторов. Порядочность всегда была одной из главных моих черт. И факты покажут, что я никогда не шел на компромиссы со своей совестью»", - заявил Маск.

Между тем, Комиссия по ценным бумагам считает, что Маск ввел в заблуждение инвесторов, когда заявил, что у него есть надежный инвестор, с помощью которого он может выкупить все акции Tesla, которые находятся в обращении на рынке. В ведомстве посчитали, что у бизнесмена не было достаточных гарантий для того, чтобы выступать с такими заявлениями в своем Twitter.

Поведением Маска на прошлой неделе заинтересовались и в Министерстве юстиции США, начав соответствующее расследование.

Акции Tesla на фоне новостей об открытом деле упали на 13,5% - с 312 до 266 долларов.


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