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Мелкие обменные пункты закрываются в Казахстане

Их деятельность для владельцев становится нерентабельной.

Фото : Алау28 сентября 2018, 08:12

В Казахстане стремительно закрываются мелкие обменные пункты валют, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Их деятельность для владельцев становится нерентабельной.

По подсчетам Ассоциации обменных пунктов, только в Алматы за последнее время закрылись 10% всех обменников. Причиной таких изменений в считают высокую конкуренцию с крупными игроками, растущие требования со стороны Национального банка в части укрепления и защищенности объектов, а также волатильность на валютном рынке.

При постоянных скачках курса обменники часто несут убытки, рассказал председатель профильной Ассоциации Арчин Галимбаев.

- Выживают все-таки более крупные игроки в этом рынке, в этом бизнесе. Им проще, потому что уже и клиенты наработанные и проще реагировать на какие-то изменения, чем придет человек со стороны и будет пробовать заработать на этом деньги. С такой волатильностью, как сейчас, это очень сложно, сказал редседатель профильной Ассоциации Арчин Галимбаев.


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