С 1 января казахстанцы начнут получать уведомления о штрафах за нарушения ПДД через SMS

Это будет после регистрации сотовых телефонов всех граждан республики по их IMEI-коду.

С 1 января 2019 года система об уведомлении о штрафах за ПДД через SMS заработает на 100 процентов, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на слова заместителя МВД РК Ерлана Тургумбаева в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК.

- Проект разработан, система работает, но полностью на 100% охват будет только с 1 января 2019 года. После того, как регистрация сотовых телефонов всех граждан республики будет идти по их IMEI-коду, мы полностью сможем на 100% гражданам отправлять сведения о наличии штрафов, - пояснил Ерлан Тургумбаев.

МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и государственной корпорацией "Правительство для граждан" принимает меры по информированию граждан о наличии штрафов через портал Электронного правительства.

Представитель МВД добавил, что на сегодня в пунктах оказания госуслуг - во всех ЦОНах и спецЦОНах установлены терминалы, через которые можно увидеть наличие штрафов для любого гражданина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!