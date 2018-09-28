Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отравление Скрипалей: вычислили третьего участника покушения

Утверждается, что он был агентом ГРУ России.

Фото : Илья Дмитрячев / ТАСС28 сентября 2018, 08:54

Сотрудники британских спецслужб, которые расследуют покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, вычислили третьего участника этой операции, передает РБК.

Утверждается, что он был агентом ГРУ России.

Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности, сообщает газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он помог составить план, который позже использовали другие сотрудники ГРУ, которые привезли с собой в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

Издание утверждает, что следователи выяснили, как звали нового подозреваемого, однако пока его имя держится в секрете.

О вычислении третьего подозреваемого стало известно после того, как издание Bellingcat определило в Руслане Боширове (одном из предполагаемых исполнителей покушения) полковника ГРУ Анатолия Чепигу. В Москве информацию издания назвали «новым вбросом» и предложили придерживаться той версии, которую озвучивали президент Владимир Путин и сами Боширов и Александр Петров.

Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Специалисты диагностировали отравление нервно-паралитическим агентом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты