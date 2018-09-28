Отравление Скрипалей: вычислили третьего участника покушения

Утверждается, что он был агентом ГРУ России.

Сотрудники британских спецслужб, которые расследуют покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, вычислили третьего участника этой операции, передает РБК.

Утверждается, что он был агентом ГРУ России.

Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности, сообщает газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он помог составить план, который позже использовали другие сотрудники ГРУ, которые привезли с собой в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

Издание утверждает, что следователи выяснили, как звали нового подозреваемого, однако пока его имя держится в секрете.

О вычислении третьего подозреваемого стало известно после того, как издание Bellingcat определило в Руслане Боширове (одном из предполагаемых исполнителей покушения) полковника ГРУ Анатолия Чепигу. В Москве информацию издания назвали «новым вбросом» и предложили придерживаться той версии, которую озвучивали президент Владимир Путин и сами Боширов и Александр Петров.

Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Специалисты диагностировали отравление нервно-паралитическим агентом.

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