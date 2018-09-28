В пятницу на севере страны пройдут дожди с грозами

На юге ожидается ветер с пыльной бурей.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 28 сентября, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, атмосферные фронтальные разделы, смещаясь в восточном направлении, будут оказывать влияние на северо-запад, север республики, здесь пройдут дожди с грозами. На остальной территории Казахстана погода без осадков. Местами усилится ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, днем в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается туман. В Мангыстауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.В Туркестанской, местами Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также сообщается, что 28 сентября в Акмолинской области ожидается местами гроза, усиление юго-западного ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 29 сентября местами юго-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Астане утром и днем 28 сентября ожидается гроза, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем 21°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 20°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 28 сентября.

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