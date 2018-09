Пассажирский самолет развалился при посадке в США

Пассажирский самолет средних размеров потерпел крушение в одном из аэропортов штата Южная Каролина, погибли оба пилота, два пассажира ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Carolina.

Инцидент произошел в четверг днем в городе Гринвиль. Приземлившийся в городском аэропорту самолет Dassault Falcon 50 выехал за пределы посадочной полосы и практически развалился пополам. На фотографии, опубликованной в Twitter местной полиции, видно, что у воздушного судна отвалилась носовая часть.

2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHR pic.twitter.com/2mvP8hBKnA