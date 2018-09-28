Пассажирский самолет развалился при посадке в США

Оба пилота погибли.

Пассажирский самолет средних размеров потерпел крушение в одном из аэропортов штата Южная Каролина, погибли оба пилота, два пассажира ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Carolina.

Инцидент произошел в четверг днем в городе Гринвиль. Приземлившийся в городском аэропорту самолет Dassault Falcon 50 выехал за пределы посадочной полосы и практически развалился пополам. На фотографии, опубликованной в Twitter местной полиции, видно, что у воздушного судна отвалилась носовая часть.

2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHR pic.twitter.com/2mvP8hBKnA — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) 27 сентября 2018 г.

На борту самолета находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Супруги были госпитализированы в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование происшествия.

Dassault Falcon 50 — реактивный трехдвигательный самолет большой дальности, способный пересечь Атлантику или перелететь с западного на восточное побережье США.

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