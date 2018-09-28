Роль НПО в выборном процессе обсудили в ЦИКе

Также обсуждены изменения и дополнения в выборном законодательстве.

В Астане под председательством председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева и министра общественного развития Дархана Калетаева прошло совместное заседание по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества в избирательном процессе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Открывая заседание, глава ЦИК РК Б. Имашев отметил, что изменения и дополнения в выборное законодательство, которые произошли в текущем году, содержат значительный потенциал для более активного участия политических партий и неправительственного сектора в избирательных процессах.

«Сегодняшнее совместное заседание – это начало большой работы по повышению уровня взаимодействия, взаимопонимания между госорганами, политическими партиями и неправительственными организациями, которые должны быть более тесными, транспарентными, скоординированными», - сказал Б.Имашев.

На заседании состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества в избирательном процессе, обсуждены изменения и дополнения в выборном законодательстве, связанные, в частности, с переходом на пропорциональную избирательную систему при проведении выборов депутатов местных представительных органов, обеспечением избирательных прав инвалидов.

Б.Имашев также обратил внимание на то, что политические партии и неправительственные организации, являясь основными участниками избирательного процесса, согласно выборному законодательству обладают расширенным кругом прав и полномочий, в частности, в формировании составов избирательных комиссий, продвижении своих представителей в выборные должности, наблюдении за выборами, организации электорального обучения участников избирательного процесса.

В свою очередь Д. Калетаев отметил, что учитывая рост плюрализма мнений в перспективе в управлении общественно-политическими процессами должны участвовать институты гражданского общества.

Согласно данным, среди населения есть неудовлетворенный пока спрос на то, чтобы НПО более широко участвовали в общественной жизни, гражданском, в том числе избирательном контроле. Обращает на себя внимание, что 35% опрошенных чувствуют фактор НПО, а 65% указывают на необходимость усиления их роли. Следовательно, необходимо более широкое вовлечение НПО в процесс мониторинга, аналитического и исследовательского сопровождения выборного процесса.

По итогам совместного заседания выработан ряд конкретных рекомендаций, подписан протокол между Центральной избирательной комиссией и Министерством общественного развития РК.

Накануне совместного заседания, 26 сентября, был проведен обучающий семинар-тренинг на тему «Гражданская активность: новые процессы развития» для руководителей и сотрудников управлений внутренней политики областей, гг. Астаны, Алматы и Шымкента.

Семинар, посвященный обсуждению актуальных вопросов взаимодействия общественных объединений и избирательных комиссий в электоральном процессе, проводили секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, председатель Комитета по делам гражданского общества МОР РК Алия Галимова, ответственные сотрудники отдела организации электорального обучения ЦИК.

В рамках семинара-тренинга участники получили систематизированные знания о правовом регулировании участия политических партий и неправительственных организаций в избирательном процессе согласно выборному законодательству Республики Казахстан, формах взаимодействия местных исполнительных органов с неправительственными организациями в повышении электорально-правовой культуры избирателей в свете нововведений в некоторые законодательные акты по вопросам выборов. В этой связи обсуждались недавно принятые новеллы в выборном законодательстве, касающиеся формирования местных представительных органов (маслихатов) на основе пропорциональной избирательной системы, дальнейшего обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, правовые нормы по организации электорального обучения.

В работе совместного заседания приняли участие представители государственных органов, политических партий, неправительственных организаций и эксперты.

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