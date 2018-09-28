Абаев высказался о запрете на ношение хиджабов в школах

Закон запрещает посещать занятия не только в хиджабе или платке, но и в характерной одежде какой-либо из субкультур - министр.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказался о запрете носить хиджабы в школах, сообщает Zakon.kz. Об этом он рассказал в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

По словам министра, согласно казахстанскому законодательству, в общеобразовательных учреждениях введена обязательная школьная форма.

"То есть закон запрещает посещать занятия не только в хиджабе или платке, но и, допустим, в характерной одежде какой-либо из субкультур", - сказал Даурен Абаев.

Министр также прокомментировал инцидент в Туркестанской области, когда учениц в платках не пустили в школу.

"Администрация школы действовала исключительно в правовом поле. Насколько я знаю, разъяснительная работа с родителями была проведена, и в школах ученицы перестали ходить в хиджабах", - пояснил Абаев.

Он также прокомментировал мнения казахстанцев в соцсетях о нарушении права вероисповедания.Министр ответил, что не идет речи о притеснении и ущемлении религиозных прав. Вне стен общеобразовательного учреждения каждый волен одеваться так, как считает нужным.

"В Казахстане создан уникальный и очень благоприятный климат для свободного вероисповедания, думаю, с этим никто не поспорит. Согласно Конституции, наше государство является светским. Само это слово подразумевает отделение государства от религии, а школа - это прежде всего государственное учреждение. Поэтому ношение религиозной атрибутики нарушает именно принцип светскости образовательной системы", - сказал министр, отметив, что стандартизация внешнего облика школьников - общераспространенная в мире практика.

"Есть закон, согласно которому дети должны носить школьную форму, а законы должны соблюдаться", - заключил Даурен Абаев.

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