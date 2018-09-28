Прямая трансляция парламентских слушаний по вопросам развития сферы занятости

Планируется обсуждение актуальных вопросов состояния рынка труда, проблем трудоустройства и занятости граждан, формализации самозанятого населения.

В Мажилисе проходят парламентские слушания на тему: "Проблемы и перспективы развития сферы занятости", передает Zakon.kz.

В парламентских слушаниях принимают участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ерболат Досаев.

Планируется обсуждение актуальных вопросов состояния рынка труда, проблем трудоустройства и занятости граждан, формализации самозанятого населения.

На слушаниях предусматриваются тематические доклады министра труда и соцзащиты населения Мадины Абылкасымовой, министра национальной экономики Тимура Сулейменова.

Руководитель специальной временной комиссии по подготовке слушаний депутат Мажилиса Айгуль Нуркина представит подготовленный комиссией сводный аналитический доклад.

Помимо депутатов Сената и Мажилиса в обсуждении актуальных вопросов сферы занятости также принимают участие руководители ряда регионов, представители политических партий, НПП «Атамекен», молодежных организаций, образования, центров занятости, зарубежные и отечественные эксперты, СМИ.

По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству Республики Казахстан, центральным государственным и местным исполнительным органам.

Парламентские слушания начались в 10:00 час. в зале совместных заседаний палат (Дом Мажилиса, второй этаж). До начала парламентских слушаний в кулуарах была развернута специализированная выставка.

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