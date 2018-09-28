Бизнес в РК зависит от кредитной поддержки

Больше половины кредитов приходится на малые предприятия - 52% (на начало года - 56,2%).

Бизнес напрямую зависит от кредитной поддержки банков: 90% корпоративных займов обеспечивают БВУ РК, и лишь 10% - МФО, госсектор и прочие, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Как отмечается, совокупная ссудная задолженность корпоративных клиентов (ИП и юрлиц без учета межбанковских кредитов) составила на конец июля 2018 года 17 трлн тенге, что на 2,9% больше чем месяцем ранее, и на 4% больше по сравнению с началом года.

Больше половины кредитов приходится на малые предприятия - 52% (на начало года - 56,2%), следом идут бизнес-кредиты крупным предприятиям - 20,2% (на начало года - 22,2%).

Подавляющее большинство бизнес-кредитов выдают банки второго уровня, в июле их доля составила 89,7%, месяцем ранее - 91%.

На МФО приходится 1,3% от всех выдач корпоративных кредитов, месяцем ранее - 1%. Прочие организации (включая организации с государственным участием) за месяц увеличили свою долю с 8% до 9,1%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!