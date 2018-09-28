В Алматы газифицируют новые жилые массивы

Также проходит реконструкция газораспределительных сетей.

Согласно инвестиционной программе Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" в Алматы проводятся работы по строительству внутриквартальных газораспределительных сетей в городе, газификация пригородной зоны, модернизация и реконструкция газораспределительных сетей.

Ежегодно проводятся работы по обследованию подземных газопроводов современными приборами. Учитывая срок службы трубопроводов, наличие в Алматы грунтов с высокой коррозионной активностью для предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов на таких участках производятся работы по их восстановлению.

В план реконструкции входят объекты с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия трубы по адресам:

- по ул. Муратбаева – замена стальных труб на полиэтилен. Строительно-монтажные работы на данном объекте уже начались. При плане 2 км уже смонтировано 1,5 км.

- мкр "Заря-Востока" по ул. Масанчи. Так как газопровод проложен наземно, на высоте пол метра от земли газопровод был несколько раз поврежден. В этой связи, производится замена данного газопровода с наземной прокладки в подземную, общей протяженностью 1,8 км.

Также на 2018 год запланирована газификация негазифицированных и вновь присоединенных жилых массивов в семи районах Алматы.

Согласно плану предусмотрена газификация жилых домов в мкр. Шанырак-5 общей протяженностью 8,9 км. На сегодняшний день строительство завершено, ведутся приемно-сдаточные мероприятия и подготовка для опрессовки газопровода.

Также ведется строительство наружных распределительных газопроводов для газификации жилых домов мкр. Альмерек общей протяженностью 24 км. На сегодняшний день выполнено 50% работ, завершение ожидается в октябре 2018 года.

Аналогичные мероприятия проводятся в мкр. Трудовик и мкр. Рахат.

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