По фруктовой выставке прогулялись президенты стран СНГ в Таджикистане

На выставке были представлены овощи и фрукты, сухофрукты, мёд и другие дары природы.

Вечером 27 сентября дня в резиденции Правительства Таджикистана президентом республики Эмомали Рахмоном был организован Вечер дружбы для глав государств и руководителей делегаций участников заседания Совета глав государств-членов СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт президента Таджикистана.

На мероприятии Эмомали Рахмон вместе с гостями — президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, президентом Молдовы Игорем Додоном, президентом Азербайджана Илхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров края.

На выставке были представлены овощи и фрукты, сухофрукты и мёд и другие дары природы.

Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в правительственной резиденции.

Во время ознакомления с выставкой было отмечено, что образцы в основном являются экспортными, а таджикская сторона готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами-членами СНГ и другими государствами по поставке сельскохозяйственной продукции.

27 сентября Президент Казахстана прибыл в город Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

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