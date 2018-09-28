Нигматулин рассказал о мерах законодательной поддержки сферы занятости населения

В стране всем отраслям придан положительный импульс - председатель.

Открывая парламентские слушания, посвященные вопросам занятости населения, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин рассказал о мерах законодательной поддержки данной сферы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Спикер Мажилиса подчеркнул важность для страны и общества обсуждаемую тему занятости населения, так как это главный залог социальной защищенности граждан, улучшения качества жизни и дальнейшего развития нашего государства.

"Все мы являемся свидетелями того, что Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости уделяет самое пристальное внимание данному вопросу и создает все условия для обеспечения занятости. В результате открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места", - сказал Нигматулин.

Напомнив участникам слушаний о сложной ситуации в первые годы Независимости Казахстана, когда во всех отраслях экономики наблюдался спад производства и многие наши граждане остались без работы, председатель Мажилиса отметил что под руководством главы государства казахстанцы за короткое время благополучно преодолели эти трудные времена.

"Сейчас у нас в стране устойчиво развивается экономика и всем отраслям придан положительный импульс. За это время было создано более 2-х миллионов новых рабочих мест, средняя зарплата выросла в 17 раз. Это является одним из наших самых крупных достижений", - подчеркнул председатель.

По словам спикера Мажилиса, Назарбаев в каждом своем поручении ставит конкретные задачи по открытию новых предприятий и увеличению количества рабочих мест, а их качественное законодательное обеспечение является основной задачей Парламента.

Так, законодательную поддержку получили «Пять социальных инициатив» президента, приняты новый «Трудовой кодекс» и новый Закон «О занятости населения», Закон «По вопросам занятости и миграции». В настоящее время работа в данном направлении продолжается.

На парламентских слушаниях обсуждаются актуальные вопросы состояния рынка труда, проблемы трудоустройства и занятости граждан, формализации самозанятого населения.

В мероприятии принимают участие депутаты Парламента, члены Правительства, руководители государственных органов, представители НПП «Атамекен», общественных объединений, работодателей, центров занятости, частных агентств занятости, а также зарубежные и отечественные эксперты.

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