Назначен руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК

Должность заняла Гаухар Бисарина.

Приказом министра здравоохранения РК Бисарина Гаухар Манатовна назначена на должность руководителя пресс-службы Минздрава РК - пресс-секретаря ведомства, сообщает Zakon.kz.

Бисарина Гаухар Манатовна родилась в 1984 году в Алматинской области. В 2007 году окончила Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова по специальности врач-эпидемиолог. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 2007 году врачом – эпидемиологом в Коксуйской районной больнице Алматинской области. В системе здравоохранения работает более 10 лет. В различные годы работала в Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Алматинской области, Комитете государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК и в последние 5 лет работала в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

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