Казахстанцы стали больше есть ржаного хлеба

Производство свежего хлеба сократилось на 3,5% за год.

Казахстанцы понемногу переходят на более здоровый ржаной и ржано-пшеничный хлеб - его потребление выросло сразу на 16% за год, а менее полезного пшеничного хлеба - сократилось на 4%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

По итогам 8 месяцев в стране выпекли 460,4 тысячи тонн свежего хлеба. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы пришлись на густонаселенный юг страны: Туркестанскую область (83 тыс. тонн, 18% от РК), Жамбылскую область (48,5 тыс. тонн, в полтора раза больше, чем годом ранее - это 10,5% от РК) и Алматы (46,1 тыс. тонн - на 4,9% больше, чем год назад - это 10% от РК).

Как отмечается, цены на хлеб по итогам сентября показали совсем незначительный рост. Так, пшеничный хлеб из муки высшего сорта за месяц вырос в цене на 0,8%, за год - на 1,4%, до 225,3 тг за кг.

Пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожал на 0,2% за месяц и на 1,4% за год, до 126,4 тг за кг; ржано-пшеничный - на 0,3% за месяц и на 2,1% за год, до 195,2 тг за кг.



Примечательно, что казахстанцы стали все чаше отдавать предпочтение более полезному ржаному и ржано-пшеничному хлебу, и все реже - пшеничному. Так, потребление ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросло год-к-году сразу на 16,2%, до 0,8 кг за II квартал текущего года, пшеничного из муки 1 сорта - сократилось на 4%, до 10,7 кг.

Тенденцию на здоровье задают города: в городской местности потребление ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросло на 14%, до 1,1 кг за квартал. Это уже более 10% от всего потребляемого горожанами хлеба. В селах показатель пока составляет всего 0,3 кг за квартал, однако это уже на 25,5% больше, чем годом ранее.

Впрочем, именно в городах выросло и потребление пшеничного хлеба - на 10% за год, до 9,8 кг за квартал. Сельские жители, напротив, сократили количество хлеба из пшеницы на своих столах на 15,7% год-к-году, до 11,8 кг по итогам II квартала текущего года.

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