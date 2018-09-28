На 5 лет осужден сельчанин за растрату взятых у государства денег

Более 5 млн тенге взял глава одного из крестьянских хозяйств у государства на развитие бизнеса и присвоил деньги себе.

В Атырауской области за мошенничество осужден руководитель одного из крестьянских хозяйств, присвоивший более 5 млн тенге государственных денег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Курмангазинского районного суда Атырауской области.

Согласно материалам суда, подсудимый являясь руководителем крестьянского хозяйства путем мошенничества похитил 5 150 000 тенге. Эти деньги были выделены в качестве субсидий для работ по созданию инфраструктур орошений пастбищ и обеспечения водой крестянских хозяйств. Однако при аудиторской проверке выяснилось, что он не вел никаких работ и просто присвоил деньги себе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК, которое вскоре было передано на рассмотрение суда.

"В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Р.Ж. по п.2 ч.4 ст.190 УК РК. В ходе следствия между обвиняемым и прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Судом подсудимый Р.Ж. признан виновным, ему назначено условное наказание в виде 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы Курмангазинского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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