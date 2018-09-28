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Известная модель из Казахстана вышла на парижский подиум в нижнем белье

Биби Шарипова приняла участие в шоу-показе новой коллекции нижнего белья Etam.

Фото : © AFP 2018 / Anne-Christine POUJOULAT28 сентября 2018, 11:49

Модные показы этого бренда очень популярны и собирают множество звездных гостей. Среди зрителей были замечены актер Венсан Кассель со своей юной женой Тиной Кунаки, передает Sputnik.

Соблазнительные образы примерили известные модели Джоан Смоллс, Валерия Кауфман, Констанс Яблонски. Среди тех, кто украсил показ, была и модель из Казахстана Биби Шарипова.

Дизайнеры выбрали для девушки сексуальный и дерзкий образ — кружевное боди в красном цвете.

Биби поблагодарила за возможность участвовать в дефиле на своей странице в соцсети.

Модель регулярно блистает на показах от прославленных дизайнеров. Биби (полное имя Бибисара) Шарипова уже много лет покоряет мировые подиумы. Девушка родилась в Степногорске, именно в Казахстане начала свою модельную карьеру.


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