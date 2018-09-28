В Актобе уволят школьного инспектора, обвиняемого в избиении ученика

К строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководство Илекского ОП УВД Актобе.

Завершено служебное расследование в отношении школьного инспектора, обвиняемого в избиении ученика, сообщает Zakon.kz.

По информации ДВД Актюбинской области, инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Ермагамбетов был представлен к увольнению из органов внутренних дел.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководство Илекского ОП УВД Актобе.

Публикация об этом появилась в Instagram 26 сентября. Конфликт между учеником и инспектором произошел 22 сентября в средней школе №2. Причиной стало отсутствие школьной формы у ученика.

Позже мама ученика 10 класса рассказала о произошедшем. По ее словам, первым уроком у его сына была физкультура. Он пошел на занятия в спортивной форме, сложив рубашку в сумку. Однако он оставил брюки дома, из-за чего решил пойти на уроки в спортивном костюме. Со слов ученика, при разговоре инспектор употреблял нецензурные выражения. После замечания мужчина попросил всех учеников выйти из кабинета, оставшись наедине с пострадавшим.

"Запер дверь изнутри, избил его. Когда ударил по лицу, то сын ударился головой о стену. Бил по животу, душил. Еще 2 минуты, осталась бы без сына. Об этом узнала завуч и попросила не сообщать мне. Через два урока повела в медпункт, где на голову и шею положили лед. Вся помощь заключалась в этом. Однако, мы обратились в областную детскую больницу и взяли справку о состоянии здоровья", - сказала мама ученика.

После обращения ученика средней школы №2 в областную детскую больницу, врачи сообщили в полицию. Позже родители ученика обратились в отделение полиции с заявлением, что не имеют претензий. Однако на данный момент мать ребенка повторно написала заявление в полицию, чтобы в отношении инспектора, директора школы и завуча приняли меры в рамках закона.

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