Депутат: Госзаказ в образовании оторван от потребностей рынка труда

В прошлом году незаполненными остались более 26 тысяч вакансий.

На парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития сферы занятости депутат Айгуль Нуркина отметила необходимость в актуализации перечня профстандартов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Система образования должна успевать за потребностями рынка труда. Процесс формирования образовательного госзаказа оторван от реального спроса на кадры. Уровень и направления подготовки специалистов не соответствуют требованиям работодателей. Так, в 2017 году незаполненными остались более 26 тысяч вакансий. Необходимо провести актуализацию перечня профессиональных стандартов, сформировать перечень приоритетных профстандартов и принять меры по организации межведомственной работы по их разработке и утверждению», - сказала Нуркина.

Также, по ее словам, требуется увеличить охват студентов в рамках дуального обучения, с гарантированием предприятиями трудоустройства выпускников; создать систему ранней профилизации учеников средних школ.

«В то же время необходимо ускорить темпы и охват цифровизацией. Согласно выводам международных экспертов, к 2025 году использование онлайн-площадок по трудоустройству может до 7% снизить затраты компаний на подбор кадров и обеспечить занятостью 600 млн человек, в том числе более 70 млн впервые трудоустраивающихся. В этом плане важным является дальнейшее развитие злектронной биржи труда. Однако портал пока не содержит информацию по рынку труда для каждой целевой группы населения. Помимо этого, биржа не содержит информацию об учебных заведениях, образовательных программах, требованиях к навыкам и знаниям, то есть не установлена связь с системой образования», - отметила А. Нуркина.

Парламентарий добавила, что нужен единый информационный ресурс рынка труда и системы образования.

«И необходимо активное вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. Существует ряд барьеров по вовлечению новых предпринимателей в бизнес-среду со стороны банков второго уровня. В частности, требования по залоговому имуществу в отношении субъектов начинающегося бизнеса более жесткие по сравнению с требованиями к действующим предпринимателям. Существуют также неравные условия между начинающими предпринимателями в городах и селах: залоговое имущество для получения микрокредитов в городах оценивается выше, чем на сел. И также процесс кредитования, сложившийся в банках, приводит к тому, что банкам, с учетом одинаковых трудовых и временных затрат, выгоднее рассматривать проекты на крупные суммы, чем проекты в малом бизнесе», - заключила депутат.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!