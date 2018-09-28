Депутат обеспокоена созданием временных рабочих мест вместо постоянных

Необходима серьезная модернизация существующей политики занятости.

Депутат Айгуль Нуркина на парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития сферы занятости заявила, что существующие программы занятости не решают проблему с постоянным трудоустройством граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Необходима серьезная модернизация существующей политики занятости. Анализ эффективности реализованных с 2011 года программ содействия занятости свидетельствует о низком уровне трудоустройства на постоянные рабочие места участников программ. Так, с 2011 по 2018 года только 70% из 1 млн 800 тысяч участников программ содействия занятости трудоустроено на постоянные рабочие места. Большая часть мер и, соответственно, бюджетных средств направляется на создание временных рабочих мест», - сказала она.

По ее данным, сроки трудоустройства участников по этим направлениям - от 6 до 12 месяцев.

«Эти меры по своей природе никак не соответствуют задачам обеспечения продуктивной занятости. Необходимо разработать комплекс эффективных мер содействия трудоустройства целевых групп населения, определив приоритетными, а, значит, и бюджетируемыми те направления и инструменты, которые дадут возможность гражданам трудоустроиться на постоянные рабочие места», - считает А. Нуркина.

Депутат добавила, что для успешной реализации госполитики содействия занятости необходимо создать систему социально-экономического прогнозирования, которая помимо направления развития производительных сил, должна определять параметр, численность и структуру трудовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«В системе прогнозирования и схемы размещении производительных сил должен быть скорреспондирован механизм перетока рабочей силы между регионами страны. Необходимо принять меры по активизации поддержки малого среднего бизнеса с целью создания новых рабочих мест для обеспечения стабильного источника занятости населения», - подчеркнула она.

Также парламентарий полагает, что нужно внедрение механизмов формализации занятости.

«Из 2,1 млн самозанятого населения 95 тысяч человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. 20% самозанятых получают доходы от 24 до 48 тысяч тенге в месяц, что в 3-6 раз ниже средней заработной платы по стране. В настоящее время Минтруда и соцзащиты населения принимает меры по актуализации сведений в информационных базах данных. С начала года из 2 млн 700 тысяч человек, не имевших статуса в госбазах данных, актуализирован 1,4 млн человек. 40% граждан актуализированы как наемные работники и всего 0,9% в статусе индивидуального предпринимателя», - пояснила А. Нуркина.

По ее словам, сегодня остается не актуализированным статус 1 млн 200 тысяч человек, в том числе непродуктивно самозанятых.

«Но их фактический охват мерами содействия занятости на сегодня в среднем по стране составляет на сегодня всего 7%. Для выведения самозанятых из тени, внедрения Единого совокупного платежа недостаточно. Необходимо продумать целую систему административных и стимулирующих экономических мер для каждой из целевых групп. Более того, необходимо разработать механизм стимулирования будущих плательщиков ЕСП для их перехода в статус предпринимателей», - заключила парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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