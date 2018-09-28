В Казахстане введут новую систему отбора при поступлении в медвузы

В рамках реализации стратегического партнерства в медвузы привлечены 9 зарубежных специалистов из Швеции, Франции, Польши, Чехии, Италии, Индии, Турции на управленческие позиции и в качестве профессоров кафедр.

В Казахстане с 2019 года введут новую систему отбора при поступлении в медицинские вузы. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в правительстве РК, передает Zakon.kz.

По словам Е. Биртанова, сейчас подготовку кадров здравоохранения с высшим образованием осуществляют 5 государственных медицинских вузов (КазНМУ, КГМУ, СГМУ, ЗКГМУ, МУА), 3 негосударственных (КРМУ, ЮКМА, КазМУНО), 6 факультетов в составе многопрофильных университетов (МКТУ им. А.Ясави, КазНУ им. Аль-Фараби, Академия «Болашақ», Каспийский общественный университет, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова и Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева).

«Прием 2018-2019 учебного года в медицинские вузы РК составил 6380 чел., из них в рамках республиканского бюджета - 2661 человек, в рамках местного бюджета - 459 чел., на платной основе - 3260 чел.», - сказал министр.

По его словам, с целью повышения качества подготовки медкадров с 2016 года начата реализация проекта по модернизации системы медицинского и фармацевтического образования и управления человеческими ресурсами. В рамках данного проекта на примере модели АО «Назарбаев университет» привлечены зарубежные университеты, входящие в топ 500 лучших мировых - это медицинские школы США, Швеции, Италии, Турции, Литвы и Польши.

Помимо этого, министр отметил, что в рамках реализации стратегического партнерства в медвузы привлечены 9 зарубежных специалистов из Швеции, Франции, Польши, Чехии, Италии, Индии, Турции на управленческие позиции и в качестве профессоров кафедр.

В рамках модернизации медицинского образования министерством законодательно введен дополнительный экзамен для отбора в медицинские вузы (вводится с 2019 года), с 2018 года внедрена промежуточная независимая оценка знаний студентов, выпускников вузов (с 2014 года), колледжей (с 2017 года), проводится интеграция 5 НИИ и НЦ с КАЗНМУ им.Асфендиярова и реорганизация в АО и НАО, до конца 2018 года все вузы будут реорганизованы в НАО, в 2017 году впервые была проведена оценка компетенций 4 293 ППС медицинских вузов, также был создан Центр трансферта образовательных технологий, где за 2017 год обучено 330 ППС медицинских вузов, в 1 полугодие 2018 года - 166 чел., в 2018 году впервые в пилотном режиме был проведен международный экзамен «Международные основы медицины – International Foundations of Medicine (IFOM)» среди 170 студентов медицинских вузов что даст возможность оценить соответствие образовательных программ подготовки медицинских кадров РК требованиям международных стандартов образования» - проинформировал министр.

Также Е. Биртанов подчеркнул, что в целях снижения дефицита медкадров внедрена обязательная трехлетняя отработка в госорганизациях (с 2016 года – выпускникам резидентуры, с 2019 года – выпускникам интернатуры), закреплена за МИО ответственность по оказанию мер соц.поддержки молодым специалистам (в 2016г. – 647 чел. (42,2 %) и в 2017г. - 949 чел. (56 %)), выпускники интернатуры (педиатрия, акушерство-гинекология) допускаются к клинической практике на уровне АПО и в сельского здравоохранения без прохождения резидентуры и после переподготовки по остродефицитным специальностям (неврология, профессиональная патология, фтизиатрия, медицинская реабилитология, клиническая фармакология, анестезиология и реаниматология клиническая лабораторная диагностика), МИО выделяются образовательные гранты по медспециальностям (в 2017 году приняли 213 студентов и 75 резидентов, в 2018 году – 548 студентов и 253 резидента, с 2019 года вводиться новая система учета кадров – профрегистр, что позволит к 2020 году снизить дефицит медкадров до 1,9 тыс. или на 46, 5% по сравнению с 2015 годом.

В завершение своего выступления министр отметил, что подготовка кадров среднего звена в Казахстане осуществляется в 75 медорганизациях образования. В текущем году первые 311 выпускников прикладного бакалавриата сестринского дела по Финской модели приступили к профессиональной деятельности, 17 медицинских колледжей получили статус Высших колледжей, разработаны образовательные программы прикладного и академического бакалавриата по специальности «Сестринское дело» по Финской модели внедрена двухдипломная Казахско-финская магистратура по сестринскому делу. С 1 сентября 2017 года начато обучение 20 магистрантов в КазМУНО, национальными тренерами (обученными финскими экспертами в 2015 году) каскадным методом обучено и подготовлено 345 менторов в шести регионах РК, подготовлен пул ППС колледжей по новой образовательной программе – 245 человек.

«В текущем году начат пилотный проект по внедрению новой модели сестринской службы в организациях здравоохранения на базе 31 пилотных медицинских организаций – клинических базах высших медицинских колледжей в 7 регионах РК (многопрофильные взрослые и детские стационары, поликлиники, перинатальные центры)», - добавил министр.

Кроме того, в рамках данного пилотного проекта будут разработаны принципы и методологические основы внедрения новой модели сестринской службы: будут пересмотрены организационная структура организации и требования к штатному расписанию, функционал прикладных бакалавров и медицинских сестер общей практики, будут разработаны механизмы тарификации новых сестринских услуг и др.

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