В Казахстане не хватает квалифицированных демографов и статистиков

Для организации работы необходимо привлечь иностранных экспертов или же организации.

Фото : bezformata.ru

На парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития сферы занятости национальный эксперт в сфере занятости Жаксыбек Кулекеев предложил открыть при академии Президента РК магистратуру по подготовке демографов, передает корреспондент Zakon.kz. «Хотел бы высказать предложение. Сегодня поднимается вопрос кадровой подготовки. К сожалению, у нас в стране не хватает квалифицированных демографов и статистиков. При Советском союзе мы не могли удовлетворить эту потребность, поэтому нам при Советском союзе выделялась квота для Казахстана и была подготовка кадров, необходимых для нашей страны», - сказал он. Как уточнил эксперт, подготовка таких специалистов велась на территории Российской Федерации. «Подготовка шла в РФ. Я думаю, сейчас пришло время решить этот вопрос у нас в стране. Я думаю, один из оптимальных вариантов - это при академии Президента РК открыть магистратуру по подготовке демографов. Для организации работы необходимо привлечь иностранных экспертов или же организации. Есть фонд населения при ООН, я думаю, они нас поддержат, если мы поднимем данный вопрос. Если этот вопрос будет решен положительно, я думаю, это положительно скажется на нашей работе», - считает Ж. Кулекеев. Ксения Давыдова, Астана

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