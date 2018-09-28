Почему на дорогах Казахстана не уважают маленькие автомобили

Водители маленьких, бюджетных автомобилей часто сталкиваются с неуважительным отношением на дорогах.

В Казахстане и во многих странах СНГ отношение к водителям зависит от класса и марки авто, сообщает Zakon.kz.

Водители маленьких, бюджетных автомобилей часто сталкиваются с неуважительным отношением на дорогах. Когда размер имеет значение или понты на дорогах.

У компактных машин много преимуществ, это экономичность, габаритность и низкая стоимость. Но есть и существенные недостатки - малая проходимость, безопасность, маломощность.

«У меня две машины, мне удобно иметь внедорожник и малолитражку. В городе часто передвигаюсь на Daewoo Matiz, он мало "ест", да и с парковкой проще. За город выезжаю на джипе. Когда я езжу на Matiz, чувствую себя менее уверенно. Меня реже пропускают, чаще подрезают, да и общем не считаются на дороге. Но, если я еду за рулем джипа, то все иначе. Лишний раз не подрезают. Обгоняя, меньше сигналят», - сказал алматинец Кайдар.

Размер имеет значение

В Казахстане зарегистрировано почти 4 млн легковых авто. Самой популярной моделью в Казахстане является Toyota Camry, на втором месте Volkswagen Golf, тройку лидеров замыкает Toyota Land Сruiser.

«Есть такое, что водители больших джипов относятся к машинам небольшого размера снисходительно, смотрят сверху. Я могу говорить об этом уверенно, как водитель большого джипа, с которого на время ремонта пересел на маленькое авто. Я ехал как обычно, но то и дело меня зажимали и только мощный сигнал помогал заявлять о себе. Думаю, такое поведение связано с менталитетом, воспитанием. Размер на дороге не должен иметь значения», - сказал общественный деятель, председатель Независимого Автомобильного Союза (НАС) Эдуард Эдоков.

Дай дураку дорогу

Официальной статистики, водители каких машин чаще всего нарушают правила ПДД и совершают аварии, нет. Ежегодно на дорогах Казахстана в среднем происходит больше 15 тыс. аварий, где гибнет больше 2 тыс. человек и больше 20 тыс. получают ранения.

«Я отношусь ко всем машинам одинаково, если их водители соблюдают правила ПДД, ведут себя вежливо и аккуратно. Мне не важен ни класс автомобиля, ни его размер, главное то, как он водит. Но если водитель, неважно на какой машине, начинает вести себя по-хамски, подрезает, влезает без очереди или нагло, вызывающе себя ведет, то меня это, конечно, задевает. В таком случае стараюсь не ввязываться в дорожные войны, придерживаться правила «3Д»: дай дураку дорогу», - сказал Эдоков.

Председатель Независимого Автомобильного Союза призывает соблюдать ПДД и относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения - будь то автомобилисты, велосипедисты или пешеходы, а также всегда сохранять спокойствие на дорогах.

Красивый номер

За большие деньги можно купить не только престижный автомобиль, но и престижный номер. За желаемый номер и буквенные обозначения придется раскошелиться. К примеру, за зеркальные цифры «010» придется выложить 138 396 тг, за «777» – 553 684 тг, а за «001 ХХХ» от 691 980.

Высокая цена и, казалась бы, лишняя трата денег - не повод не выделить себя из потока заводских авто. Только за первый квартал этого года за «крутые» номера казахстанцы заплатили почти 1 млрд тенге.

«Для сотрудников органов внутренних дел не имеет значения ни марка автомашины, ни ее номерные знаки. Нарушителей правил дорожного движения останавливают и штрафуют. Исключением могут быть только автомашины с дипломатическими номерами красного цвета, для них законодательно существуют другие нормы», - отметил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы Еркин Утегенов.

За особые сочетания цифр и букв готовы платить не только в Казахстане. Зарегистрировавший свое авто в Великобритании Роман Абрамович за знак «VIP-1» заплатил полмиллиона долларов. Бизнесмен из ОАЭ Саид Абдул Гафур Кхури за табличку с символом «1» выложил $14,3 млн.

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