В Актюбинской области в 2018 году будет добыто 6 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа

Модернизация производств в этом году позволила остановить падение уровня добычи нефти и газа - Сапарбаев.

В Актобе состоялось выездное заседание Комитета Сената Парламента РК по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

В его работе приняли участие депутаты Сената Парламента, представители Министерства энергетики, Министерства по инвестициям и развитию, руководство акимата Актюбинской области, руководители областных управлений и департаментов, институтов развития и неправительственных организаций.





Главной темой заседания стал ход исполнения норм Кодекса "О недрах и недропользовании" и Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования".







- Недропользователи нашей области положительно встретили нововведения данного Кодекса и активно используют их. Сегодня наша главная задача - обеспечить исполнение недропользователями всех контрактных обязательств. В этом вопросе мы проводим совместную работу с Министерствами энергетики, инвестиций и развития. В результате в 2016 году были расторгнуты контракты с 5 недобросовестными недропользователями, в 2017 - с четырьмя, - сообщил в приветственном слове аким области Бердыбек Сапарбаев.

В сфере недропользования для Актюбинской области приоритетом также является проведение геологоразведочных работ, а также применение новых технологий.

- Модернизация производств в этом году позволила остановить падение уровня добычи нефти и газа. По прогнозным данным, по итогам года область добудет 6 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа. Всего по области сегодня работает 121 недропользователь. Мы принимаем все необходимые меры для повышения эффективности их труда, - отметил аким области.





Он подчеркнул, что работа по повышению производительности труда проводится во всех отраслях экономики, в том числе в АПК.

- Главная цель - обеспечить исполнение поручения Главы государства о не снижении темпов роста экономики. По итогам 8 месяцев он составил 5%. Все основные показатели соцэконом развития выше прошлогодних. По прогнозам, этот темп будет удержан до конца года. В том числе, за 8 месяцев рост производительности в сельском хозяйстве составил 4,5 процента. В первую очередь, стараемся максимально эффективно использовать земельные ресурсы. Ежегодно возвращаем в государственную собственность 300-350 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Также ежегодно обеспечиваем рост посевных на 10-15 процентов, - отметил глава области.





В ходе заседания были обсуждены меры, направленные на дальнейшее упрощение недропользования и улучшение инвестиционной привлекательности страны. С докладами выступили член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК Мухтар Джумагазиев, вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, директор департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Руслан Баймишев.

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