В прошлом году объем привлеченных инвестиций в область составил 482 млрд.тенге.

В Туркестане стартовал Международный инвестиционный и туристский форум "Древний Туркестан – новые возможности". В форуме принимают участие более 250 делегатов и представителей ряда государств, в том числе из Европы, Турции, России, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Малайзии, Пакистана, Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На форуме с докладом об развитии и инвестиционной привлекательности региона выступит аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Отметим, в прошлом году объем привлеченных инвестиций в область составил 482 млрд.тенге, область заняла лидирующую позицию среди других регионов страны. Среди них, объем инвестиций, привлеченных в основной капитал обрабатывающей промышленности области составил 129 млрд. тенге, увеличившись в 2,5 раза. Кроме того, в области успешно развивается малый и средний бизнес. В целях обеспечения инвестиционной привлекательности Туркестана ведется работа по созданию специальнойэкономической зоны "TURKISTAN", где инвесторам будут предоставлены земельные участки с готовой инфраструктурой и налоговые льготы на 25 лет.





Наряду с этим, на форуме ожидается выступление министра по инвестициям и развитию РК Ж.Касымбека, министра культуры и спорта РК А.Мухамедиулы, генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Б.Амреева, генерального секретаря ЕОЭС В.Пискурева, президента "RIXOS HOTELS" Фетаха Таминджи, президента Евразийской ассоциации туризма Р.Карабаевой, председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" А.Мырзахметова и других спикеров.

Вместе с тем, в рамках форума пройдут встречи в формате В2В. Более того, ожидается подписание соглашений и меморандумов между акиматом Туркестанской области и иностранными компаниями. Также, в целях повышения туристского и экономического потенциала области, развития предпринимательства и производства, будут предложены конкретные проекты и заключены соглашения с иностранными инвесторами.





Помимо этого, пройдут панельные дискуссии на такие темы, как - "Индустрия туризма новый драйвер экономики Казахстана", "Человеческий капитал, как основа динамичного развития АПК", "Экономический коридор Север-Юг".

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