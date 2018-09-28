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Комфортная погода порадует казахстанцев на выходных

Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра.

Фото : traveller.msk.ru28 сентября 2018, 13:03

Синоптики прогнозируют теплые выходные, передает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" распространил прогноз погоды на 29 сентября – 1 октября.

По данным синоптиков, на больше части территории Казахстана в выходные и последние дни сентября ожидается погода без осадков с температурой воздуха выше обычной для данного периода на 2…5°С.

"Такую комфортную погоду обеспечит антициклон и юго-западные тропосферные потоки. Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра, но температура и здесь сохранится выше климатической нормы", - сообщили в Казгидромете.


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