Комфортная погода порадует казахстанцев на выходных

Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра.

Фото : traveller.msk.ru

Синоптики прогнозируют теплые выходные, передает Zakon.kz. РГП "Казгидромет" распространил прогноз погоды на 29 сентября – 1 октября. По данным синоптиков, на больше части территории Казахстана в выходные и последние дни сентября ожидается погода без осадков с температурой воздуха выше обычной для данного периода на 2…5°С. "Такую комфортную погоду обеспечит антициклон и юго-западные тропосферные потоки. Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра, но температура и здесь сохранится выше климатической нормы", - сообщили в Казгидромете.

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