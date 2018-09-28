Казахстан предложил разработать дорожную карту ядерного разоружения КНДР

Ядерное разоружение требует поэтапного подхода, терпения, взаимных уступок и добросовестности всех заинтересованных сторон, о чем Казахстану известно из собственного опыта.

На заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН рассмотрена тема «Нераспространение ОМУ: КНДР». Совещание состоялось под председательством Государственного секретаря США Майкла Помпео, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В выступлении министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова отмечено, что ядерное разоружение требует поэтапного подхода, терпения, взаимных уступок и добросовестности всех заинтересованных сторон, о чем Казахстану известно из собственного опыта.

Действующая ныне зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии является первой и единственной в своем роде в северном полушарии. Следует стремиться к формированию такой же зоны в Северо-Восточной Азии. Подчеркивая роль СВМДА в укреплении сотрудничества на азиатском континенте, Казахстан считает важным в перспективе вступление КНДР и Японии в Совещание в качестве полноправных членов.

В январе текущего года в ходе казахстанского председательства в СБ ООН Президент Нурсултан Назарбаев поделился собственным опытом и идеями по решению проблемных вопросов нераспространения ОМУ через меры доверия. Текущие события на Корейском полуострове свидетельствуют об актуальности и верности данного подхода. Казахстан поддерживает целенаправленные усилия двух корейских государств по восстановлению инклюзивного диалога, а также приветствует решение США и Кореи приостановить совместные региональные военные учения. Все это служит стимулом для мирных, политико-дипломатических мер, которые сделали возможным исторический саммит в Сингапуре и продолжение межкорейских переговоров, отмечено в заявлении.

«Продолжающийся дружественный политический диалог и взаимовыгодные проекты между Пхеньяном и Сеулом могут стать самым эффективным способом долгосрочного урегулирования напряженности в регионе, что приведет к взаимоприемлемым решениям для полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», - отметил Министр.

По мнению Казахстана, для достижения этой цели потребуется единство в Совете Безопасности ООН. Необходимо помнить, что санкции являются временными мерами, направленными на решение проблемных вопросов исключительно мирными и политико-дипломатическими средствами. Казахстан выступает за транспарентность и плавность процесса ядерного разоружения, который должен равномерно учитывать интересы всех сторон и взаимную реализацию взятых обязательств.

«В этом конкретном контексте Казахстан предлагает рассмотреть возможность разработки дорожной карты для поэтапной денуклеаризации Северной Кореи с предоставлением надежных гарантий безопасности со стороны ядерных держав в ответ на полное выполнение КНДР всех своих обязательств и возвращение к ДНЯО. Обязательное осуществление этой программы действий может быть закреплено в соответствующей резолюции Совета с однозначными последствиями в случае невыполнения. Казахстан готов поделиться своим опытом и техническими знаниями для реализации поэтапного и прозрачного процесса денуклеаризации», - подчеркнуто в заявлении.

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