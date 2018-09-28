Розыск длиною в год. В Алматы парень пропал при загадочных обстоятельствах

Работодатели пропавшего подозревают его в хищении денег.

В Алматы разыскивают мужчину, пропавшего год назад, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом опубликовал пользователь Facebook Александр Керимов.

Работодатель Сарвара Толиева в телефонном разговоре сообщил, что мужчина просто-напросто украл деньги компании и скрылся.

"Точного ущерба не помню, но сумма была больше миллиона тенге. После этого мы обратились в полицию, но найти его пока не смогли. Один раз он "засветился" в районе автовокзала Саяхат. Есть подозрение, что он мог скрыться", - сообщил он.

В свою очередь мама Сарвара заявила, что пропажу денег "повесили" на его сына.

"Я ходила к сыну на работу, там мне сказали что он 18 августа 2017 года, в 2,30 ночи вышел с работы. И после этого он пропал. И никто из знакомых не знает где он. Конечно, мы обратились в полицию, они не могут найти его. Поначалу искали, а если говорить откровенно, то сейчас его никто не ищет. Он вышел, получается ночью. В прошлом году. И когда мой сын пропал, ну после того как вышел с работы, они говорят что у них пропали деньги. Но мой сын не мог их взять. Один из его коллег недавно мне сказал, что деньги взяли другие. Они хотят "повесить" этот долг на вашего сына. Точные подробности я не знаю, как он найдется все проясниться", - рассказал свою версию мама Сарвара.

Также она обещала предоставить записи с видеокамер, где запечатлен момент выхода Сарвара с места работы.

Редакция Zakon.kz обратилась в ДВД Алматы за комментарием.

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