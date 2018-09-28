800 тысяч человек в РК получают зарплату в конвертах

Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволят в первую очередь формализовать этих людей.

На парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития сферы занятости депутат Аманжан Жамалов констатировал, что в РК широко распространена практика выдачи заработной платы работникам в конвертах, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня все еще распространены зарплаты в конвертах и эти работники на сегодня составляют огромную армию - почти 800 тысяч человек. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволят в первую очередь формализовать этих людей и с введением единого совокупного платежа окончательно решить вопросы вывода из тени самозанятого населения», - сказал Жамалов.

В то же время парламентарий указал, что за последние 10 лет в РК приняты 5 программ занятости.

«Практически каждые два года принималась программа. Если вникнуть в их содержание, то концептуально подход к обеспечению занятости не менялся - основные инструменты как были, так и остались. Это обучение, переобучение, микрокредиты начинающим предпринимателям, мобильность трудовых ресурсов, создание временных рабочих местах - различие только в объемах того или иного направления», - констатировал А. Жамалов.

По его словам, на местном уровне программа занятости сводится к общественным работам социальным рабочим местам и молодежной практики.

«За 2009 - 2017 годы на 5 программ занятости только из бюджета выделили 850 млрд тенге, а какова эффективность этих расходов? Сколько людей было трудоустроено? По отчетам акиматов и министерства труда только за 2017 год трудоустроили 450 тысяч человек. Таким темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно решена. Но анализ показывает, что по итогам 2017 года краткосрочное профессиональное обучение завершили 68 тысяч человек, из которых трудоустроено 39 тысяч. В общественных работах приняли участие 139 тысяч человек. На постоянные рабочие места трудоустроили всего порядка 50 тысяч человек», - заключил депутат.

Ксения Давыдова, Астана

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