В Бишкеке сотрудник детсада задержан по подозрению в педофилии
По предварительным данным, его жертвой стала 5-летняя девочка.
Фото : GoldVoice.club28 сентября 2018, 14:18
В Бишкеке сотрудника частного детского сада подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на источники.
Известно, что пятилетняя девочка пожаловалась своим родителям на то, что мужчина показал ей половой орган. Милиция задержала подозреваемого.
В ГУВД Бишкека подтвердили информацию о задержании.
«Материал зарегистрирован в РОВД Октябрьского района. Назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия», — проинформировали в ГУВД.
По данным ведомства, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый водворен в ИВС.
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