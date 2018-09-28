Новый пункт пропуска "Нур жолы" открыт на границе с Китаем

Его открытие приведет к возрождению Великого шелкового пути и увеличению транзитного потенциала Казахстана.

На границе Казахстана и Китая 27 сентября открыт контрольно-пропускной пункт "Нур Жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР)", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГДМФРК.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр финансов Республики Казахстан Канат Баедилов, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев, аким области Амандык Баталов и представители других государственных и частных структур.

Как отмечается, впервые в истории страны пункт пропуска построен на средства частного инвестора по модели государственно-частного партнерства и является самым крупным в Средней Азии.

При его строительстве использовались передовые технологии и инновационные решения. В процессе проектирования казахстанские эксперты обменялись опытом инфраструктурных решений пунктов пропуска стран ЕАЭС, Турции, Польши, Финляндии, Мексики и США.

Кроме этого, в процессе проектирования учитывались нормативные требования ЕАЭС, мировой опыт и инфраструктурные решения, благодаря чему время прохождения границы будет занимать порядка 30 минут.

Как отметил вице-министр финансов РК К. Баедилов, новый пункт пропуска является главными воротами коридора «Западная Европа - Западный Китай» и имеет самое современное техническое обеспечение.

"Сегодня исторический день для таможенных органов Казахстана. Мы открываем новый автомобильный пункт пропуска "Нур жолы", расположенный в международном транзитном коридоре "Западная Европа – Западный Китай", который является не только воротами Казахстана, но и общего Евразийского экономического пространства", сказал в свою очередь председатель КГД МФ РК А.Тенгебаев.

Структура генеральной планировки комплекса предусматривает перемещение 2,5 тысяч транспортных средств и 15 тысяч физических лиц в рабочий день в обе стороны движения, в том числе грузовых транспортных средств – 2 200 ед., пассажирских транспортных средств (автобусы и легковые авто) – 300 единиц.

Территория пункта пропуска разделена на две самостоятельные зоны:

• грузовую - для грузовых транспортных средств;

• пассажирскую - для легковых транспортных средств и автобусов.

Также имеются коридоры для лиц с ограниченными возможностями (въезд/выезд), комната матери и ребенка, зал ожидания более 250кв.м, объекты общественного питания, Duty free (магазин беспошлинной торговли), санитарные комнаты, CIP и VIP залы.

Впервые казахстанскими специалистами применена автоматическая система управления логистикой в пункте пропуска, которая интегрирована с информационной системой таможенных органов

"АСТАНА-1". При реализации автоматического технологического решения, с целью минимизации коррупционных рисков, максимально уменьшен "человеческий фактор".

Как отметили в комитете, в связи с вводом в эксплуатацию таможенного поста «Нур жолы» пропускная способность увеличится в 30 раз, а увеличение пассажирского потока в 18 раз.

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