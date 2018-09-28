Утверждены правила внесения изменений в избирательные бюллетени при снятии кандидатуры

Решение о внесении изменений в избирательные бюллетени направляется в вышестоящую избирательную комиссию.

Постановлением Центральной избирательной комиссии РК от 19 сентября 2018 года утверждены Правила внесения изменений в избирательные бюллетени в случаях снятия кандидатуры, отмены решения о выдвижении кандидатом, отмены решения о регистрации кандидатов, партийных списков, передает Zakon.kz.

Решение о внесении изменений в избирательные бюллетени после их изготовления принимается при проведении выборов:

- Президента, депутатов Мажилиса Парламента - Центральной избирательной комиссией;

- депутатов Сената Парламента - избирательной комиссией области, городов республиканского значения и столицы;

- депутатов маслихата - территориальной избирательной комиссией, зарегистрировавшей партийный список;

- акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, членов иных органов местного самоуправления - районной (города областного значения) избирательной комиссией.

Решение о внесении изменений в избирательные бюллетени направляется в вышестоящую избирательную комиссию.

Исключение фамилии, имени и отчества кандидата из избирательного бюллетеня для голосования по выборам Президента РК производится, если в установленном Конституционным законом порядке, кандидат снял свою кандидатуру или высший орган республиканского общественного объединения отменил свое решение о выдвижении кандидата, или Центральной избирательной комиссией принято решение об отмене регистрации кандидата.

Исключение фамилии, имени и отчества кандидата из избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Сената Парламента производится, если в установленном Конституционным законом порядке, кандидат снял свою кандидатуру или выдвинувший кандидата маслихат (маслихаты) отменил свое решение о выдвижении кандидата либо избирательной комиссией области, городов республиканского значения или столицы принято решение об отмене регистрации кандидата.

Исключение наименования политической партии из избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, производится, если в установленном Конституционным законом порядке Центральной избирательной комиссией принято решение об отмене регистрации партийного списка.

Исключение фамилии, имени и отчества кандидата, выдвинутого Советом Ассамблеи народа Казахстана, из избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента производится, если в установленном Конституционным законом порядке, Совет Ассамблеи народа Казахстана отозвал кандидатуру либо Центральной избирательной комиссией принято решение об отмене регистрации кандидата.

Исключение наименования политической партии из избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов маслихатов производится, если в установленном Конституционным законом порядке, соответствующей территориальной избирательной комиссией принято решение об отмене регистрации партийного списка.

Исключение фамилии, имени и отчества кандидата из избирательного бюллетеня для голосования по выборам акима города районного значения, села, поселка, сельского округа производится, если кандидат в акимы снял свою кандидатуру или аким района (города областного значения), выдвинувший кандидата, отменил свое решение о выдвижении кандидата, либо районной (города областного значения) избирательной комиссией принято решение об отмене регистрации кандидата.

Внесение изменений в избирательные бюллетени осуществляется членами участковой избирательной комиссии, определенными председателем участковой избирательной комиссии.

При принятии решения члены участковой избирательной комиссии вычеркивают шариковой ручкой с пастой синего цвета наименование политической партии или фамилию, имя, отчество кандидата и квадрат, расположенный справа от них, и ставят свои подпись, фамилию и инициалы справа от вычеркнутого наименования политической партии либо фамилии кандидата и квадрата. Линии вычеркивания должны быть прямыми и проходить по каждой строчке данных о политической партии либо кандидате и через квадрат.

Изменения в избирательные бюллетени вносятся не позднее дня голосования.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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