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Новым ослаблением завершил неделю тенге

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 363,07 тенге за доллар.

Фото : Abctv.kz28 сентября 2018, 16:14

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 363,54 тенге за доллар при объеме торгов 92,75 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 363,82 тенге за доллар США при объеме торгов 6,2 млн долларов .

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 363,07 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов – 171,2 млн долларов (+29 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5445 тенге за рубль при объеме торгов 40 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5440 тенге за рубль (+0,0546 тенге), суммарный объем торгов – 45 000 тыс. рублей (-2 700 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 363-365 тенге, евро - 421-424,5 тенге, рос.рубля - 5,53-5,59 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.


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