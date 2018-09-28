БРК заинтересован в развитии проектов в пищевой промышленности

Пищевая промышленность является сектором с высоким потенциалом роста - Асель Шитенова.

Старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Асель Шитенова приняла участие в работе VIІ Казахстанского Международного форума птицеводов и I-м Форуме Евразийской птицеводческой ассоциации, где были презентованы услуги БРК и представлены проекты Банка в пищевой отрасли.

Ряд крупных инвестиционных проектов в пищевой промышленности профинансировал Банк Развития Казахстана ("дочка" холдинга "Байтерек"), включая строительство новых мощностей по розливу воды и напитков в Шымкенте, строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Акмолинской области, а также экспортное финансирование производства растительного масла и сопутствующей продукции АО "Шымкентмай" в Шымкенте и ТОО "Масло-Дел" в Алматы, безалкогольных напитков ТОО "RG Brands Kazakhstan" в Алматинской области, кондитерских изделий АО "Баян Сулу" в Костанае, молочной продукции ТОО "Молпродукт" в Северо-Казахстанской области.

В настоящее время доля проектов в пищевой промышленности в структуре займов БРК занимает 1,6% и представлены 2 инвестиционными проектами и 5 предэкспортными операциями общей стоимостью 52,4 млрд тенге и суммой займа 34,9 млрд тенге.

"Пищевая промышленность является сектором с высоким потенциалом роста, от которого также будет зависеть развитие экономики Казахстана, и нам очень интересны проекты в данной отрасли. Подтверждением тому является, один из наших проектов ТОО "Макинская птицефабрика", это крупнейшая инвестиция БРК в пищевой отрасли. Реализация проекта позволит создать в г. Макинск порядка тысячи рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Мы уверенны, что птицефабрика станет крупнейшей по объемам производства в Центральной Азии, что позволит не только увеличить экспортный потенциал отрасли птицеводства Казахстана за счет производства высококачественной, конкурентоспособной продукции, но также покроет потребности внутреннего рынка Казахстана в мясе птицы" - отметила Асель Шитенова.

БРК способствует развитию пищевой промышленности, предоставляя такие кредитные инструменты, как долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, кредитование оборотных средств предприятия в рамках уже профинансированного проекта, а также поддержка экспорта продукции введенного в строй предприятия в виде финансирования экспортных и предэкспортных операций. Кроме того, БРК готов предоставить дополнительное финансирование в тенге по ранее профинансированным проектам путем вхождения в капитал - через Фонд прямых инвестиций, созданный совместно с сестринской организацией "Казына Капитал Менеджмент".

Займы для реализации инвестиционных проектов Банк предоставляет на срок от 5 до 20 лет (предусмотрен льготный период в течение инвестиционной фазы). Минимальная сумма ("порог") займа составляет 7 млрд тенге. Не менее 20% инвестиций в проект должен обеспечить инициатор проекта. Для проектов в пищевой промышленности порог финансирования более низкий, чем у инвестиционных проектов в остальных отраслях – 3 млрд тенге.

Одним из важных направлений Банка также является поддержка казахстанского несырьевого экспорта. В августе этого года БРК снизил ставку предэкспортного финансирования – до не более 8% вместо ранее действовавшего максимального значения в размере 9% годовых. Минимальная сумма займа на экспортные операции составляет 1 млрд тенге и предоставляется на срок до 3 лет.

Более подробно с услугами банка можно ознакомиться на сайте.

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